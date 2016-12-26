ثغرة في 685 تطبيقاً تعرض 180 مليون هاتف ذكى للاختراق

صحيفة الجزيرة أون لاين:

حذرت شركة أبثوريتى، المتخصصة في أمن الإنترنت، من أن خطأ ترميز بسيطا في 685 تطبيقاً على الأقل يعرض الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية لخطر تشفير بعض مكالماتهم ورسائلهم النصية من قبل قراصنة.وقال سيث هاردى مدير البحوث الأمنية فى أبثوريتى، إن مطورين قاموا بطريق الخطأ بترميز اعتمادات تسمح بالدخول إلى رسائل نصية ومكالمات وخدمات أخرى تقدمها شركة تويليو.

وأوضح هاردى، أن قراصنة يمكنهم الدخول إلى تلك الاعتمادات باستعراض الرمز في التطبيق، ومن ثم يمكنهم الدخول إلى بيانات أرسلت عبر تلك الخدمات. وتتضمن التطبيقات المتضررة “إيه.تى آند تى نافيجيتور” والمثبت سلفا على كثير من الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد وأكثر من 12 تطبيقا لتحديد المواقع أصدرتها شركة تيليناف.

ومثل تلك التطبيقات تم تثبيتها حوالي 1810 مليون مرة على هواتف تعمل بنظام أندرويد وعدد مرات غير معلوم على أجهزة أبل تعمل بنظام iOS.

وانخفضت أسهم تويليو بحوالي سبعة بالمائة بعد تقرير أبثوريتى، ويقبل قراصنة على اعتمادات تويليو لأنها تستخدم فى العديد من التطبيقات التي ترسل رسائل نصية وتتعامل مع المكالمات الهاتفية وخدمات أخرى.

وقال هاردى إنه يمكن للقراصنة الدخول إلى البيانات ذات الصلة بالتطبيقات إذا سجلوا الدخول باستخدام حساب مطور في تويليو.

ولم تصدر أبثوريتى قائمة بجميع التطبيقات التي قد تكون قابلة للاختراق من خلالها لكيلا تنبه قراصنة محتملين إليها.

ويقول موقع تويليو إن مستخدميه بينهم شركة أوبر تكنولوجيز وشركة نتفليكس، لكن شركات كبرى مثله تلك عادة ما تكون لديها مراجعات أمنية تكتشف أخطاء الترميز الشائعة مثل الذى وصفته أبثوريتي.

وليس هناك ما يشير إلى أن أوبر أو نتفليكس تضررتا من المشكلة، فيما تلقى الاستنتاجات الضوء على تهديدات جديدة يشكلها الاستخدام المتنامى لخدمات طرف ثالث مثل تويليو التي تقول على موقعها إنها تدير اتصالات لأكثر من 400 ألف شركة حول العالم.

ويمكن أن يُحدث مطورون ثغرات أمنية إذا لم يقوموا بترميز أو إعداد مثل تلك الخدمات بالشكل المناسب.