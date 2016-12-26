ثورة زراعية.. جرارات ذاتية القيادة وحصاد بدون تدخل بشري

العربية.نت – جمال نازي

تم بنجاح استخدام جرارات بدون سائق تضم ماكينات الحصاد، جنباً إلى جنب مع استخدام طائرات بدون طيار لزراعة أحد الحقول في مدينة شروبشاير البريطانية، في خطوة يمكن أن تغير معالم الزراعة في العالم، وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

فقد قام طاقم من الروبوتات بزراعة حقل شعير، بدءاً من غرس البذور، ورعايتها وحصاد المحصول، دون تدخل بشري، ودون أن تطأ أقدام أي مزارعين أرض الحقل.

واتبعت المركبات ذاتية القيادة مساراً تم تحديده مسبقاً بواسطة الـGPS، لأداء كل مهمة، بينما قام العلماء برصد الحقل باستخدام طائرات بدون طيار.

وتعاون الباحثون، من جامعة “هاربر آدامز” في إدغموند، شروبشاير، حيث يقع الحقل، في هذا المشروع غير المسبوق مع الشركة الزراعية Precision Decisions.

ويقول الباحثون إن تلك التجربة يمكن أن تحدث ثورة في عالم الزراعة وتمنح المزيد من الوقت للمزارعين للقيام بمهام أخرى.

بدأ المشروع، الذي يدعى “الهكتار الذي لا تمسه الأيدي”، بجرارات ذاتية الحركة لحفر قنوات إلى أعماق محددة من أجل غرس بذور الشعير.

كما تم استخدام الجرار لغرس البذور ورش مضادات الفطريات والمبيدات والأسمدة. ثم جاء دور آلة الحصاد ذاتية الحركة.

وطوال فترة ذلك المشروع، الذي امتد لعدة أشهر، استخدمت الطائرات بدون طيار لرصد الحقل والتأكد من أن المحاصيل تنمو بالتساوي.