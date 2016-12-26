جامعة الدول العربية تعقد اجتماعاً طارئاً بشأن القدس

صحيفة الجزيرة أون لاين:

تعقد لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعًا طارئًا لها يوم السبت المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء باللجنة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للنظر في التطورات الخاصة بالقدس في ضوء اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريحات اليوم: “إن اجتماعي وزراء الخارجية العرب الطارئ ولجنة مبادرة السلام العربية المقرران يوم السبت، يأتيان في ضوء الانشغال العربي بمتابعة المستجدات بشأن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس”.

وأكد أن تلك الاجتماعات تكتسب أهمية في ضوء الأحداث بالغة الخطورة وتداعيتها المختلفة بما تمثله من اعتداء جسيم على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى حقوق العرب والمسلمين والمسيحيين باعتبار أن هذا الموقف الأمريكي هو انحياز أعمى إلى “احتكارية صهيونية إسرائيلية يهودية” لإرث إسلامي مسيحي للمقدسات.

وشدد على أن هذا الموقف يمثل اعتداء على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والأمة العربية وانتهاكاً جسيماً غير مسبوق للمواثيق والدولية وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي خاصة وأن من يقوم بهذا الانتهاك هي دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

وأضاف ” إن تلك الخطوة الأمريكية غير المسبوقة تتناقض مع سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عام 1995، كما تتناقض وتنتهك أيضا الاتفاقيات التعاقدية بما فيها اتفاقية أوسلو التي نصت على أن تكون القدس أحد موضوعات التفاوض النهائي ومنع التصرف الأحادي في موضوع القدس مثل باقي الموضوعات الأخرى”.