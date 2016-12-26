جامعة جدة ضمن أفضل 100 جامعة عربية لعام 2018م

صحيفة الجزيرة أون لاين:

حققت جامعة جدة مستوى تصنيف متميز من خلال التصنيف، الذي أعلنته منظمة التصنيفات الدولية QS، ووضعها ضمن أفضل 100 جامعة عربية للعام 2018م.وأحرزت الجامعة 80-71، ضمن إصدار المنظمة لتصنيف الجامعات العربية، حيث يُعنى بتصنيف الجامعات العربية بمنهجية معيارية تؤخذ في الاعتبار مدى ملائمة منهجيتها للمنطقة العربية، ويتم قياس أداء الجامعات وفق مؤشرات تسهم في رفع الأداء.

وهنأ مدير جامعة جدة المكلف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، قيادات ومنسوبي وطلاب الجامعة على ما حققته الجامعة من تميز ضمن التصنيف للجامعات العربية، مقدماً شكره لكل من كان له الفضل – بعد الله – في هذا التميز من قيادات الجامعة ومنسوبيها، ولمدير الجامعة السابق الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، على جهوده الكبيرة في تأسيس الجامعة وبناء إستراتيجيتها ورؤيتها، مؤكداً أن الجامعة ستسير على نهج التميز، من خلال إستراتيجيتها وبرامجها وشراكاتها التي جعلها تحقق هذا التصنيف العربي المتميز من منظمة تصنيف دولية خلال فترة قصيرة.