جامعة نورة تبدأ في استقبال طلبات عمل مدربات قيادة السيارات

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أعلنت أكاديمية القيادة التابعة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن بدء استقبال طلبات الراغبات في العمل مدربات على القيادة، امتدادا لجهود الجامعة في إنشاء أكاديمية ذات مواصفات عالمية لتعليم قيادة المركبات للإناث.واشترطت الأكاديمية عدة شروط للراغبات في العمل لديها كمدربات، وهي: أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة فما فوق، وأن يكون عمر المتقدمة ما بين 25-40 عاماً، وأن تكون المتقدمة حاصلة على رخصة قيادة سارية المفعول، وأن يكون لدى المتقدمة خبرة في القيادة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن تكون لائقة صحياً، وألا يكون قد صدر بحقها أي حكم قضائي، واجتياز المقابلة الشخصية، وستكون الأفضلية للمواطنات، ومن لديهن لغة أخرى، والحاصلات على شهادة مدرب معتمد.

وأكدت أنه ينبغي على الراغبات بالتدريب في بالأكاديمية تقديم الوثائق المطلوبة للوظيفة، وهي: صورة من بطاقة الأحوال أو الإقامة سارية المفعول، وصورة من رخصة القيادة سارية المفعول، وصورة الكشف الطبي، وصورة من المؤهلات المطلوبة (المؤهل التعليمي- شهادة مدرب معتمد- شهادة لغة أخرى)، وإرفاق السيرة الذاتية، وذلك من خلال الرابط https://app.pnu.edu.sa/Drivers/driver/Registration.aspx.