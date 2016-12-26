جرعات الأسبرين تقي من السرطان
وكالات (واشنطن) عكاظ
كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن جرعة منخفضة من عقار الأسبرين الشهير يمكن أن تكون طريقة آمنة وفعالة للوقاية من مرض السرطان، ومنع تكاثر الأورام الخبيثة فى الجسم، ووفقا للبحوث التي أجراها خبراء من جامعة أوريجون للصحة والعلوم بالتعاون مع علماء من جامعة ولاية أوهايو فى أمريكا، ونشروا نتائجها، في دورية «علم وظائف الأعضاء»، فإن تأثير الأسبرين على خلايا السرطان يكون بطريقة غير مباشرة، من خلال عمله في الصفائح الدموية، وأن جرعات منخفضة من الأسبرين يمكن أن تقلل من قدرة الصفائح الدموية على رفع مستويات بروتين (c-MYC) وبالتالى الحد من نمو الأورام الخبيثة بصورة غير مباشرة.