جريمة مروعة بلبنان.. فتى قتل والده وسوريين ببندقية صيد

دبي – العربية.نت

فتح فتى النار من بندقية صيد كانت بحوزته على والده، وسوريين اثنين، وآخرين، صباح الثلاثاء، في #بيروت .

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بسقوط 4 قتلى و3 جرحى في منطقة زقاق البلاط، حيث أطلق علي محمد يونس (مواليد 2003)، النار عند السادسة والربع صباحاً، من بندقية صيد على والده محمد فقتله على الفور، في جريمة مروعة.

ثم خرج الفتى ابن الـ14 عاماً، من منزله مطلقاً النار تجاه حارس المبنى المجاور المدعو منصور أحمد عبد السلام وهو سوري، فأصابه وما لبث أن فارق الحياة في مستشفى #الجامعة_الأميركية، كما أصيبت زوجته سلوى العلي ووضعها مستقر.

كما أطلق الفتى المراهق النار باتجاه علي محمد المرعي وهو سوري أيضاً فقتله، وفق الوكالة الرسمية التي قالت إن هناك قتيلاً رابعاً لكن بدون مزيد من التفاصيل عن هوية القتيل، ولا عن سبب الجريمة المروعة.

وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وأوقفت مطلق النار، وضبطت السلاح المستخدم.