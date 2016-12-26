جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

دبي – العربية.نت

ليل الاثنين الثلاثاء، شاهد سكان الإمارات وبعض السعودية وعمان، جسماً فضائياً منيراً يعبر السماء ، وهرعوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي بالصور والفيديوهات لما وصفوه بأنه “نيزك”.

ويعيد هذا إلى الأذهان ذلك الجسم الفضائي الذي سقط في أراضي السعودية في كانون الثاني/يناير 2001.

أكد مركز محمد بن راشد للفضاء مرور نيزك في سماء دبي #مصدر_للأخبار pic.twitter.com/wO5i98RQnu — مصدر (@MSDAR_NEWS) October 16, 2017

لكن مجموعة دبي للفلك، خلال مؤتمر صحافي، أوضحت أن الجسم الفضائي الغريب الذي شوهد مساء الاثنين في سماء دبي والسعودية وعمان ومناطق أخرى لم يكن نيزكاً، بل كان مركبة روسية زودت المحطة الدولية للفضاء بالمؤن ثم هوت إلى الغلاف الجوي محترقة.

المخلفات تصل الأرض

وكل مدة تنزل مخلفات فضائية، وهو جزء قليل مما يبقى في مدارات بالفضاء الخارجي، إلى الأرض، ولكن غالباً ما تكون بسلام لأنها تدخل الأرض وفق خطط مدروسة.

ففي السعودية عام 2001 – وبعد ثماني سنوات من وجوده في المدار – انفصل جزء كبير من (PAM-D)، وهو صاروخ أميركي، نشرت عنه ناسا في مجلتها ذلك العام، وتنشر “العربية.نت” صورة عن المجلة.

صورة عن مجلة ناسا التي ذكرت سقوط جزء من صاروخ أميركي

ذلك الجزء سقط على بعد حوالي 240 كلم من العاصمة الرياض، وبلغ وزنه حوالي 70 كلغم في الكتلة، ولكنه هبط بسلام وسط الصحراء.

مصطلحات لا نفرّق بينها!

كان ذلك بالنسبة للأجسام الصناعية التي تسقط من الفضاء، لكن بعض ما يمر قرب الأرض أو يصلها شيء طبيعي موجود خارج الأرض، مثل النيازك.

ويخطئ كثير منا بالتفريق بين مصطلحات فضائية عدة، حيث إن الكويكب (Asteroid) هو جسم صخري عملاق في الفضاء، ويدور في مدار حول الشمس.

أما النيزك (Meteoroid) فيتكون من صخور أو أجزاء تدور حول الشمس وأحجامها أصغر بكثير من الكويكبات، لكن الشهاب (Meteor) هو نيزك دخل الغلاف الجوي لكوكب الأرض ثم احترق وتبخر دون أن يصل لسطح الأرض.

والحجر النيزكي (Meteorite) فهو كويكب صغير أو نيزك كبير دخل الغلاف الجوي للأرض وهبط على سطح الأرض.