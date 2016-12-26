جمرك الخفجي يُحبط محاولتين لتهريب 61 ألف حبة كبتاجون

صحيفة الجزيرة أون لاين:

فشِلت محاولة سائقا حافلتين قدِما إلى المملكة عبر منفذ الخفجي عندما حاولا تهريب كمية من حبوب الكبتاجون إلى المملكة بلغت (61,690) حبة، حيث تمكّن الجمرك من كشف وإحباط محاولتهما.

وتفصيلا قال عيد العنزي مدير عام جمرك الخفجي: قَدِمت للجمرك أولاً حافلة تقل مجموعة من الركاب، وفي أثناء قيام المفتش الجمركي بالإجراءات الجمركية للحافلة وركابها وأمتعتهم، اكتشف أنه يوجد مخبأ في أرضية الحافلة تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، وبفتحه وإزالة الغطاء المؤدي إليه عُثر على (29,850) تسع وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون حبة كبتاجون.

وأضاف العنزي أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة، حاول سائق حافلة آخر قدِم للجمرك بعد ساعات قليلة من قدوم الحافلة الأولى، حاول تهريب (31,840) واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعون حبة كبتاجون.