جمرك حالة عمار يحبط تهريب 110 ألف ريال إلى خارج المملكة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أحبط رجال جمرك حالة عمّار محاولة تهريب مبالغ مالية لم يتم الإفصاح عنها إلى خارج المملكة وذلك بإخفائها في أحد المركبات التي قَدمت للجمرك بقصد المغادرة من المملكة.وقال مدير عام جمرك حالة عمّار خالد الرميح: قَدِمت للجمرك بقصد المغادرة مركبة من نوع “خصوصي” يقودها أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على مبلغ مالي مقداره (110.500) ريال سعودي وذلك في مخبأ تم تجهيزه لغرض التهريب في “سقف المركبة” مشيراً إلى أنه لم يتم الإفصاح عنها.

وشدد مدير عام جمرك حالة عمّار على أنه تفاديًا للمساءلة القانونية يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا أو قادمًا إلى المملكة العربية السعودية ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن (60.000) ستون ألف ريال الإقرار -الإفصاح- عنها وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مؤكداً أن ذلك يأتي تطبيقًا للمادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.