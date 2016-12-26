جمرك حالة عمّار يحبط محاولة تهريب 4 آلاف حبة “كبتاجون”

صحيفة الجزيرة أون لاين:

في محاولة لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” مع أحد المسافرين تمكّن جمرك حالة عمّار من إحباط تلك المحاولة حيث ضبط عدد (4.000) أربعة آلاف حبة، كانت مخبأة مع احد ركاب رحلة قدِمت للمملكة.وقال الأستاذ خالد الرميح مدير عام جمرك حالة عمّار: عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، عُثر على كمية حبوب “الكبتاجون” بلغت (4.000) أربعة آلاف حبة، كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل عدد (4) أكياس بلاستيكية ووضعها داخل السترة “الجاكيت” الذي يرتديه المسافر.

وأضاف النعيمة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.