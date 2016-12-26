جنوب إفريقيا.. 5 أسود طليقة قرب مدينة سكنية

العربية نت – جوهانسبرغ – رويترز

أكدت الشرطة وقائمون على حماية البيئة، السبت، أن هناك 5 #أسود طليقة في منطقة ريفية تبعد نحو 60 كيلومتراً إلى الغرب من #جوهانسبرغ العاصمة التجارية لجنوب إفريقيا.

ووقعت عدة أحداث مشابهة في #جنوب_إفريقيا هذا العام. وتتميز الدولة بوجود محميات طبيعية كبيرة ومغلقة لمنع احتكاك الحيوانات بالبشر والماشية على خلاف أغلب الدول الإفريقية.

لكن من غير المعتاد أن تتجول الأسود في مناطق قريبة من مدينة سكنية. والمنطقة التي شوهدت الحيوانات فيها قرب بلدة #فوشفيل تضم مزارع للماشية ومناطق ريفية مفتوحة ومخيمات عشوائية مزدحمة وأنشطة تعدين عن #الذهب.

وقالت الشرطة إنها تلقت اتصالا في وقت متأخر من مساء الجمعة من مزرعة هاجمت فيها أسود، الماشية.

وأضافت الشرطة في بيان: “ضباط الشرطة فوجئوا برؤية 5 أسود في المزرعة تلتهم بقرة. وتمكنوا من تحديد وجود ذكر كبير و4 أسود أصغر”.

ويخيم الغموض على الواقعة بعد تأكيد السلطات بعدم وجود محميات لحيوانات مفترسة قرب الموقع.