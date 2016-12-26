جنين ينقذ حياته وحياة والدته

صحيفة الجزيرة أون لاين:

شرح طبيب أمراض النساء والتوليد شارل جارابودايان، بمستشفى ليل الفرنسية، الحالة النادرة لكيفية استطاعة جنين عمره 36 أسبوعا بطريقة لا إرادية إنقاذ حياته وحياة أمه بعد تمزق الرحم.

وكانت المرأة الفرنسية الحامل في الشهر الثامن ونصف توجهت للمركز الطبي وتعاني آلاما شديدة، وأجري لها عدد من الفحوصات للتأكد من وضع الجنين، وأظهرت صورة الأشعة وجود تمزق في الرحم يمكن أن يؤدي إلى نزيف ووفاة؛ إلا أن الغريب أن الجنين وضع ظهره في مقابل منطقة التمزق ما سمح له سد الفتحة وتفادي حدوث النزيف وإظهار الحبل السٌري.

وبعد ذلك تم على الفور إجراء عملية قيصرية عاجلة لإنقاذ الجنين والأم.