جهاز جديد لشحن الأجهزة الإلكترونية عن بعد

صحيفة الجزيرة – القاهرة – سان فرانسيسكو – د ب أ:

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية «باور كاست» حصولها على موافقة هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية على طرح جهاز جديد لشحن الأجهزة الإلكترونية عن بعد باسم «باور سبوت» والذي يمكنه شحن الأجهزة الإلكترونية عن بعد ولمسافة تبدأ من قدمين وتصل إلى 80 قدما (24 متراً) عن الجهاز. وذكر موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن فكرة الشاحن اللاسلكي تعتمد على نقل التيار الكهربائي إلى الجهاز على غرار تقنية الاتصال اللاسلكي «واي فاي»، وكل المطلوب أن يكون الجهاز المراد شحنه في منطقة مفتوحة وغير متصل بأي مصدر كهرباء.

وستكون الأجهزة الخفيفة والمتحركة مثل لوحات المفاتيح وأجهزة التحكم عن بعد وبعض الأجهزة الذكية التي يتم ارتداؤها وبخاصة منخفضة استهلاك الطاقة هي الأكثر استفادة من الشاحن الجديد.

وتعتزم شركة «باور كاست» طرح النماذج الاختبارية من الشاحن الجديد بقوة «3 وات» خلال أسبوعين أثناء معرض لاس فيجاس للأجهزة الإلكترونية.