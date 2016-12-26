جواز سفر كوريا الشمالية.. هذا تصنيفه وهذه “ميزاته”

العربية نت – فيينا – ضياء ناصر

الظروف السياسية والاجتماعية الحاكمة على #كوريا_الشمالية وشح المعلومات عن هذا البلد المنعزل المغلق جعل الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية أكثر مناطق العالم سريّة.

وبالإضافة لصعوبة السفر إلى #كوريا الشمالية، فسفر مواطني هذه الدولة المنغلقة أنفسهم مهمة مستحيلة. هناك حالات نادرة فقط يسمح فيها نظام #بيونغ_يانغ لمواطنيه بالسفر.

وأصدر أول #جواز_سفر كوري شمالي في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان قد طُبع عليه بثلاث لغات، وهي الكورية والروسية والصينية، خلافا للجواز الحالي المطبوع باللغة الكورية والإنجليزية.

غلاف الجواز القديم

و #الجواز_الكوري أزرق اللون ويحمل على غلافه عبارة “조선민주주의인민공화국” ومعناها “جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”، كما يحمل ترجمة اسم البلد باللغة الإنجليزية. وضع أيضا شعار كوريا الشمالية على الغلاف، وهو شعار مكون من نجمة حمراء كرمز للشيوعية وسنابل القمح التي ترمز للشعب وعمود كهرباء وسد عالٍ كرمز الصناعات الكورية، ويوجد في خلفية الشعار جبال شاهقة مغطاة بالثلوج.

الصفحة الأولى من الجواز الجديد

الصفحة الأولى من الجواز القديم

كباقي جوازات السفر في العالم، كتبت كوريا الشمالية في الصفحة الأولى من جواز سفرها شعارا، وهو “이 려권소지자는 조선민주주의인민공화국의 보호를 받습니다. 이 려권소지자를 지장없이 통과시켜 주며 그에게 필요한 편의와 보호를 베풀어 줄것을 모든 관계자들에게 요청하는 바입니다”. ويعني “حامل هذا الجواز هو تحت حماية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ويجب على كل من يعنيه الأمر أن يسمح لحامل الجواز بالمرور بحرية وبدون موانع ويوفر له الحماية والمساعدة اللازمة عند الضرورة”.

خُصصت صفحتان في هذا الجواز لبيانات حامله، يكتب في الصفحة الأولى منهما رقم الجواز والاسم الكامل باللغتين الكورية والإنجليزية وتاريخ ومحل الولادة وفترة صلاحية الجواز وتاريخ إصداره وتاريخ انتهاء صلاحيته، إضافةً لصورة حامل الجواز. وتوضع في الصفحة الثانية التراخيص الصادرة لإصدار هذا الجواز.

صفحة البيانات الشخصية في الجواز الجديد

الصفحة الأخيرة من الجواز الكوري الشمالي

يوجد ثلاثة أنواع من الجواز السفر الكوري، أولها هو الجواز العادي أزرق اللون الذي يصدر بعد إصدار التراخيص اللازمة وهو صالح لسفرة واحدة فقط وبعدها تقوم الخارجية الكورية بإتلافه. يحصل على هذا الجواز فقط أولئك الذين يمثلون بلدهم في حدث خارجي كالمباريات الرياضية أو الاجتماعات الأكاديمية أو المهمات التجارية.

جواز السفر الكوري الجديد

هناك نوع ثانٍ من جواز السفر الكوري وهو الجواز الرسمي، ولونه أخضر. يحصل عليه التجار والمسؤولون الاقتصاديون في الدولة فقط.

جواز السفر الرسمي

أما جواز السفر الدبلوماسي، أحمر اللون، فهو النوع الثالث من الجوازات الكورية، ويحصل عليه فقط قادة وزارة الخارجية وأعضاء اللجنة المركزية لحزب العمال والمكاتب الفرعية التابعة للحزب. يمكن لباقي مسؤولي النظام الكوري الحصول على جواز سفر دبلوماسي عندما يشغلون منصبا برتبة نائب وزير أو أعلاه.

جواز السفر الديبلوماسي

يجب على حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية تسليم جوازارت سفرهم لدائرة جوازات السفر في وزارة الخارجية الكورية الشمالية عند رجوعهم للبلاد. ولا يمكن الحصول على جواز سفر عادي بتاتا إلا بوجود أوامر خاصة من الجهات المعنية، كما يجب على من يريد السفر من كوريا تقديم طلب للحصول على “فيزا الخروج”.

تاشيرة الدخول لكوريا الشمالية

حاز الجواز الكوري في عام 2017 على ترتيب 88 في قائمة أفضل جوازات سفر العالم، ويمكن لحامليه السفر إلى 38 دولة دون الحاجة لتأشيرة سفر. بهذا الترتيب تغلب الجواز الكوري على كل من الجوازات اللبنانية والسريلانكية والنيبالية والإيرانية والسودانية والبنغلادشية واليمنية والصومالية والسورية والباكستانية والعراقية والأفغانية. وبحسب الترتيب الذي أصدرته موسسة “باسبورت ايندكس”، حصل الجواز السنغافوري الذي يسمح لحاميله بالسفر إلى 59 دولة بدون تأشيرة على لقب “أفضل جواز سفر”، بينما الجواز الأفغاني الذي يسمح لحامليه بالسفر لـ22 دولة فقط بدون تأشيرة فصُنِّف كـ”أسوأ جواز سفر في عام 2017″.

يمكن لحاملي الجواز السفر الكوري الشمالي السفر دون الحاجة لتأشيرة إلى كلٍ من: جمهورية دومينيكا وغامبيا وغويان وهاييتي وقرغيزستان وميكرونزيا وسنت فينست وغرانادين. ويجب على حاملي جواز السفر الكوري الشمالي الحصول على تأشيرة إلكترونية قبل السفر لكل من: أرمينيا وكمبوديا وإثيوبيا والغابون وجورجيا وليسوتو وميانمار وقطر ورواندا وساوتوما اند برنسيب وسنغافورة واوغاندا وزامبيا وزيمبابوي. كما يحصل حاملو الجواز الكوري الشمالي على إذن الدخول في المطارات والمرافئ التابعة لكل: بنغلادش وكيب ورد وكومور وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وإيران والأردن ولاوس ومدغشقر وملاوي وموريتانيا والمالديف وموزمبيق والنيبال ونيكاراغوا وتنزانيا وتيمور الشرقية وتوغو وتوفالو.