حادث يهز الرأي العام في أمريكا

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت في أمريكا أن مجموعة من المراهقين الأمريكيين في فلوريدا ظلوا يراقبون رجلا يغرق بأحد البرك دون أن يحركوا ساكنا – وراحوا يتضاحكون عليه خلال غرقه. وذكرت مصادر منها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن جثة الرجل / 31 عاما / اكتشفت تحت الماء بعد خمسة ايام من الحادث وذلك في التاسع من الشهر الجاري بمدينة كوكا القريبة من أورلاندو.وأفادت هذه التقارير أن هؤلاء الشبان، وهم في سن بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة، قاموا بتصوير صراع الرجل مع الموت بواسطة أحد الهواتف المحمولة ووضعوا المقطع على موقع فيسبوك بشبكة الإنترنت.وقامت إحدى قريبات الضحية بإبلاغ الشرطة عن ذلك بعد مشاهدتها مقطع الفيديو.

أثار الحادث ضجة كبيرة في الولايات المتحدة لأن ولاية فلوريدا ليس لديها قانون يعاقب على عدم تقديم العون في حالة الخطر، الأمر الذي يعني أن هؤلاء المراهقين لن يقدموا للمحاكمة.وتقول التقارير الإعلامية أن الشرطة المحلية تعتزم رغم ذلك تقديم طلب للادعاء العام بالملاحقة القضائية لهؤلاء المراهقين تحت طائلة قانون آخر يلزم المواطنين بإبلاغ الشرطة عن أي حالة موت، وهو أمر لم يقم به المراهقون أيضا.ووفقا لما ذكرته “نيويورك تايمز” فإن الفيديو يسمع منه صوت شخص يقول “لن يساعدك أحد، يا كتلة القمامة الغبية، فما كان ينبغي لك أن تذهب إلى هناك”. وعندما غرق الرجل في الماء في نهاية الأمر قال واحد منهم: “لقد مات للتو”، وبدأ الآخرون في الضحك.