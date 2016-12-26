حزن في اليابان بعد موت “البطريق العاشق”

ففي مطلع السنة الحالية، صار طير البطريق، واسمه “العنب الصغير”، مشهوراً في #اليابان بسبب وقوعه في حبّمجسّم لبطلة الرسوم المتحركة “هولولو”، وذلك بعدما هجرته رفيقته.

وكان يمضي #البطريق ساعات وهو يحدّق في الصورة، وقد انتشرت صوره وقصته بين اليابانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والسبت، توافد عدد كبير من اليابانيين إلى الحديقة لوضع باقات ورد في المكان الذي كان يعيش فيه #العنب_الصغير.

وقالت إدارة حديقة “توبو” في مدينة سيتاما إنه نفق عن 21 عاما، بعد إصابته بمرض متصّل بالتقدم بالسن. ويوازي هذا السن الثمانين عاماً في عمر الإنسان.

وقال المسؤولون عنه لوسائل إعلام محلية، إنهم وضعوا له صورة #هولولو المجسمة بالقرب منه إلى أن فارق الحياة.