“حساب المواطن”: صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية للمسجلين في البرنامج

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية للمسجلين في البرنامج، ويمكن زيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية في البوابة الإلكترونية : ca.gov.sa للاطلاع على النتائج.ويستقبل “حساب المواطن” طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج إلكترونيا، عبر البوابة على الرابط www.ca.gov.sa.

وأوضح البرنامج أنه يتاح للمُسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية, وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.