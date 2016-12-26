حساب المواطن يتفاعل مع أكثر من 588 ألف اتصال خلال 11 يوماً
بمتوسط يتجاوز 53 ألف اتصال يومياً
صحيفة الجزيرة أون لاين:
تفاعل مركز اتصال برنامج حساب المواطن مع 588,735 اتصالاً وارداً للمركز تم استلامه، منذ إعلان سياسات البرنامج في تاريخ 12 ديسمبر الجاري حتى يوم الأحد الماضي، بمتوسط اتصالات يومي بلغ 53,521 اتصالاً.
وشكّل يوم 13 ديسمبر وهو اليوم الذي جاء بعد إعلان السياسات، الأعلى في أعداد المكالمات الواردة المستلمة، والتي تم التعامل معها بـ98,646 اتصالا في يوم واحد، في الوقت الذي يعمل فيه مركز الاتصال الهاتفي خلال أيام العمل الأسبوعية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، كما تعمل البوابة الالكترونية وحساب خدمة العملاء للبرنامج في تويتر بشكل متواصل وعلى مدار الساعة في التفاعل وتقديم الإجابات والإرشادات على الاستفسارات الواردة من قِبَل المستفيدين.
ويمكن للمواطنين التواصل مع مركز اتصال “حساب المواطن” من خلال الرقم: (19912) أو من خلال حساب خدمة العملاء في تويتر: citizen_care@ لتقديم أية استفسارات حول برنامج (حساب المواطن).
وأتاح البرنامج للمسجلين تقديم شكوى على قيمة مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم من البرنامج في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة ضمن الدفعة الأولى، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط www.ca.gov.sa.
ويمكن للمواطنين التواصل مع مركز اتصال “حساب المواطن” من خلال الرقم: (19912) أو من خلال حساب خدمة العملاء في تويتر: citizen_care@ لتقديم أية استفسارات حول برنامج (حساب المواطن).
وأتاح البرنامج للمسجلين تقديم شكوى على قيمة مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم من البرنامج في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة ضمن الدفعة الأولى، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط www.ca.gov.sa.