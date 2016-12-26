حساب المواطن يتفاعل مع أكثر من 588 ألف اتصال خلال 11 يوماً

وشكّل يوم 13 ديسمبر وهو اليوم الذي جاء بعد إعلان السياسات، الأعلى في أعداد المكالمات الواردة المستلمة، والتي تم التعامل معها بـ98,646 اتصالا في يوم واحد، في الوقت الذي يعمل فيه مركز الاتصال الهاتفي خلال أيام العمل الأسبوعية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، كما تعمل البوابة الالكترونية وحساب خدمة العملاء للبرنامج في تويتر بشكل متواصل وعلى مدار الساعة في التفاعل وتقديم الإجابات والإرشادات على الاستفسارات الواردة من قِبَل المستفيدين.

ويمكن للمواطنين التواصل مع مركز اتصال “حساب المواطن” من خلال الرقم: (19912) أو من خلال حساب خدمة العملاء في تويتر: citizen_care@ لتقديم أية استفسارات حول برنامج (حساب المواطن).