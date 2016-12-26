حكم بحبس عجوز سويدية أهانت الأفغان

دبي – العربية.نت

قضت محكمة مدينة مالمو السويدية، بالسجن 80 يوماً على سويدية تبلغ من العمر 72 عاماً، وجهت إهانة للأفغان والسياسيين السويديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت القناة السويدية الرسمية (STV)أن المحكمة حولت العقوبة إلى غرامة مالية بلغت 4 آلاف كرون (492 دولارا)، بدلاً من الحبس.

وتركت السيدة السويدية على خبر صحافي بعنوان “زيادة الاعتداءات الجنسية في مدينة أوبسالا” (جنوب شرق) تعليقاً قصدت فيه الأفغان “أوقفوا جلب القردة إلى البلاد. أكره الحكومة وسياسيي اليسار”.