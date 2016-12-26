حكم غير مسبوق.. إدانة سويدي باغتصاب أطفال عبر الإنترنت

العربية نت – ستوكهولم – فرانس برس

أصدرت محكمة سويدية حكما بالسجن 10 سنوات على رجل بعد إدانته بتهمة اغتصاب 27 طفلا أو الاعتداء عليهم جنسيا من خلال إرغامهم على القيام بأعمال جنسية على أنفسهم أو مع آخرين عبر #الإنترنت .

وهي المرة الأولى التي تدين فيها محكمة في السويد شخصا بتهمة الاغتصاب بعدما أرغم آخرين على القيام بأفعال جنسية على شخص آخر.

وفي حكمها غير المسبوق الذي قد يعيد التعريف القانوني للاغتصاب، أدانت محكمة، ابسالا، الرجل البالغ 41 عاما، بتهمة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في حق 27 طفلا يقل عمر غالبيتهم عن 15 عاما، وهم من #كندا و#الولايات_المتحدة و #اسكتلندا.

وكان الرجل يهددهم أو يهدد عائلاتهم في بعض الحالات، ويرغمهم على القيام بأعمال جنسية مصورة مباشرة في بعض الحالات لحسابه، على ما أوضحت المحكمة في بيان.

وخلصت المحكمة إلى أن “هذا التصرف يوازي ارتكاب الرجل لهذه الأفعال الجنسية مباشرة على ضحاياه”.

وأضافت “في بعض الحالات، اعتبرت المحكمة أن الاعتداء المرتكب من خلال الفعل الجنسي خطر إلى حد ينبغي أن يعتبر عملية اغتصاب أو اغتصاب طفل”.

وأقر الرجل بأربع تهم بالاغتصاب المشدد بشأن حالات أرغم فيها الأطفال على القيام بأفعال جنسية مع كلاب أو على طفل أصغر سنا.

وحكم على الرجل كذلك بدفع تعويضات إلى الضحايا. وأدين أيضا بتهمة امتلاك وثائق إباحية تتعلق بأطفال بعد أن احتفظ بالأفلام التي تلقاها.