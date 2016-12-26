حكومة أوروبية: تناسلوا مثل الأرانب

العربية نت – وارسو – أسوشيتدبرس

وفي بلد يشهد واحدا من أدنى معدلات الإنجاب في أوروبا، نشرت وزارة الصحة تسجيلا مصورا قصيرا يثني على الأرانب لنسلها الكثير.

وأظهرت الفقرة الدعائية الأرانب وهي تلتهم الخس والجزر، بينما يكشف أرنب، يقوم بدور “الراوي”، عن السر وراء تزايد عائلة هذا الحيوان، والذي يتمثل في ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي والتقليل من الضغط العصبي.

كما يشير الظهور القصير لرجل وامرأة يتمتعان بنزهة إلى أن الرومانسية ربما تساعد إلى حد ما.

وقيل للمشاهدين: “إذا كنتم تريدون أن تكونوا آباء في أي وقت، عليكم باتباع نموذج الأرانب”.

وتعد هذه أحدث خطوة من جانب الحكومة المحافظة في هذا البلد الكاثوليكي، الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة، لمواجهة تقلص عدد# السكان.