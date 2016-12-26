حل الكلمات المتقاطعة يومياً يؤخر شيخوخة العقل 10 أعوام

العربية.نت – جمال نازي

أكدت دراسة علمية حديثة أن الحرص على حل #الكلمات_المتقاطعة يوميا يجعل العقول أكثر تنبها كلما كبر الأشخاص في السن .

ويقول خبراء بريطانيون إن حل #الألغاز اللغوية الصعبة، التي غالبا ما توجد في الصحف الورقية، يساعد على زيادة التركيز والتفكير المنطقي ويقوي الذاكرة، وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويقدر الخبراء أنه من خلال المشاركة في تلك المسابقات الصعبة، يمكن للبالغين أن يؤخروا شيخوخة عقولهم لمدة 10 أعوام.

وليست هناك مبالغة في القول بأن حل الكلمات المتقاطعة يمكن أن يمنع #الخرف، حيث إنه تم الكشف مؤخرا عن روابط بين الحفاظ على صحة المخ في سن الشيخوخة، وانخفاض خطر الإصابة بذلك المرض المدمر.

واستندت النتائج “المثيرة للغاية”، التي خلصت إليها دراسة قادتها جامعة إكستر وكينغز كوليدج في لندن، إلى بيانات من أكثر من 17 ألف مشارك.

نمط الحياة المثالي

وقال بروفيسور كيث ويسنيس، من جامعة إكستر وكينغز كوليدج، إن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لدعم النتائج الأولية للدراسة.

وأضاف: “وجدنا علاقات مباشرة بين وتيرة حل ألغاز الكلمات المتقاطعة، وسرعة ودقة الأداء في 9 مهام معرفية تعتمد على الانتباه والمنطق والذاكرة، كان الأداء أفضل بين هؤلاء الذين اعتادوا حل ألغاز الكلمات المتقاطعة، خاصة فيما يتعلق بسرعة التفكير ودقة الذاكرة، وكأنهم أصغر من عمرهم الحقيقي بحوالي 10 سنوات”.

ويأمل العلماء في أن يحددوا، من خلال الدراسة، نمط الحياة المناسب الذي يمكن أن يساعد الناس على الحفاظ على أمخاخ صحية.

من جهته، قال دكتور دووغ براون من “جمعية الزهايمر”: “نحن نعلم أن الحفاظ على عقل نشط يمكن أن يساعد على الحد من الانهيار في مهارات التفكير. ويكشف هذا البحث الجديد عن وجود صلة بين ألغاز الكلمات، مثل الكلمات المتقاطعة، ومهارات الذاكرة والتفكير، لكن لا يمكننا أن نقول بشكل نهائي إن حل “الألغاز” بشكل منتظم يحسن هذه المهارات”.

وأوضح: “أفضل النصائح للحد من خطر الإصابة بالخرف تتمثل في الحفاظ على النشاط البدني، وتجنب التدخين، وتناول نظام غذائي صحي متوازن”.

وتوصي “جمعية الزهايمر” حالياً البالغين بالقيام بحل لغز يومي واحد، مثل حل الكلمات المتقاطعة، من أجل الحد من خطر الإصابة بالخرف.