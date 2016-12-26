حل جديد لعلاج السمنة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

قال باحثون أمريكيون إن الطريق أصبحت مفتوحة فيما يبدو أمام التوصل لعلاج جديد للسمنة بعد أن اكتشفوا خلايا بالمخ تتحكم في الشعور بالجوع.

وأوضح الباحثون من جامعة برنستون أن تجاربهم أظهرت أن مناطق معينة بالمخ تنشط استجابة للشعور بالجوع، وهو ما يشجع الشخص على البحث عن طعام لتناوله.

وأشار الباحثون إلى أن استهداف هذه الخلايا قد يكون حلا فعالا لفقدان الوزن، موضحين أن الأشخاص المصابين بالسكر أو أي أعراض أخرى مرتبطة بالوزن قد يستفيدون بشكل خاص من هذا الآمر.

ووجد القائمون على الدراسة أن منطقة في المخ، تعرف باسم “دي ار ان”، تنشط لدى الفئران الجائعة، وتتفاعل هذه الخلايا بشكل مختلف عند إعطاء الفئران كمية زائدة من الطعام، مما يوحي بأن هذه المنطقة من المخ تلعب دورا في السلوك الخاص بالتغذية.

غير انه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الخلايا تنشط فقط بفعل الجوع أم أنها تقود كذلك سلوكيات البحث عن الطعام أي أنها تشكل في الواقع جزءا من آلية الإحساس والاستجابة للجوع. وأوضح الباحثون أنهم يرجحون الأمر الثاني، فإذا ما ثبتت صحة ذلك سيكون استهداف هذه الخلايا حلا فعالا لفقدان الوزن.