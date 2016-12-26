خدمات المعوقين بالجنادرية.. ناقصة

تذمر عدد من ذوي الإعاقة من غياب الاحتياجات التي تمكنهم من الاستمتاع بمهرجان الوطني للتراث والثقافة في بعض الأجنحة، حيث ينقصها المنزلقات الخاصة بالعربات، ومواقع متابعة الفعاليات، إذ أنّ أغلب الأجنحة تصمم مواقع فعالياتها بشكل يعيقهم عن المشاهدة، مطالبين إدارة المهرجان بوضع ذلك ضمن اشتراطات المشاركة، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل خاصة بالمعوقين، إذ يجدون صعوبة في التنقل بعرباتهم في شوارع المهرجان.