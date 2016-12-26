خدمات المعوقين بالجنادرية.. ناقصة
جريدة الرياض – صالح الحميدي
تذمر عدد من ذوي الإعاقة من غياب الاحتياجات التي تمكنهم من الاستمتاع بمهرجان الوطني للتراث والثقافة في بعض الأجنحة، حيث ينقصها المنزلقات الخاصة بالعربات، ومواقع متابعة الفعاليات، إذ أنّ أغلب الأجنحة تصمم مواقع فعالياتها بشكل يعيقهم عن المشاهدة، مطالبين إدارة المهرجان بوضع ذلك ضمن اشتراطات المشاركة، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل خاصة بالمعوقين، إذ يجدون صعوبة في التنقل بعرباتهم في شوارع المهرجان.
وذكر موفي محمد الدوسري أنّ مهرجان التراث والثقافة ممتع جداً، وجاء بهذا العالم بمزيد من التطور والإضافة والتعديل، محققاً تميزاً عن الدورات السابقة، إلاّ أنّه يفتقد اللمسات التنظيمية المتعلقة بذوي الإعاقة، من مسارات وأدوات يمكن أن تعين وتسهل لهم زيارتهم للمهرجان، متمنياً أن يشمل ذلك المهرجان القادم، عبر تطبيق نظام الوصول الشامل.