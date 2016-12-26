خسوف جزئي للقمر.. الإثنين المقبل

جريدة الرياض – الأحساء – صالح المحيسن

قال الباحث الفلكي ملهم محمد هندي، إن بدر ذو القعدة يدخل يوم الاثنين المقبل في نطاق ظل الأرض الممتد في الفضاء، مسببا ظهور ظاهرة الخسوف الجزئي على القمر، في ظاهرة هي الوحيدة للخسوف خلال العام الجاري والمشاهدة من قارات العالم القديم.

وأوضح أنه في يوم الاثنين المقبل 15 ذو القعدة يصطف الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة كما يحدث منتصف كل شهر إلا أنه في بدر ذو القعدة يكون القمر قريب من مستوى الشمس والأرض مما يسبب سقوطا جزئيا من ظل الأرض على سطح القمر، مشيراً إلى أن ظاهرة الخسوف هذه تبدأ وتنتهي بلحظة عالمية واحدة عكس ظاهرة الكسوف التي يختلف توقيت حدوثها حسب الموقع الجغرافي للمدن، منوهاً بأن المملكة لن تشهد خسوفا للقمر إلا بعد عام كامل عندما يخسف بدر ذو القعدة كاملاً عام 1439هـ.