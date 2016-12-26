“خيانة زوجية” ترغم طائرة على الهبوط الاضطراري

العربية نت – لندن – رمضان الساعدي

اضطرت طائرة إلى الهبوط الاضطراري في الهند، بعد أن كشفت امراة #إيرانية خيانة زوجها وهي في رحلة سياحية إلى جزيرة #بالي الإندونيسية، حيث فضحه هاتفه النقال عندما تمكنت الزوجة وبشطارة غريبة من الدخول إلى معلومات الهاتف عن طريق البصمة حيث استغلت نومه.

وكان الزوج نائما حين كشفت الزوجة الرسائل والصور التي تثبت خيانة “رفيق حياتها” ولم تصبر حتى الهبوط في إندونيسيا، بل أفاقته بضربات على الوجه والرأس وبالصراخ، تخيلها كابوسا في الوهلة الأولى مما أجبر الطيار على الهبوط وفك هذا النزاع في مطار هندي.

وقالت صحيفة Hindu Times الهندية إن #شجار #الزوجين وقع بعد أن غطّ الزوج في نوم عميق، واستغلّت زوجته ذلك، فأمسكت بإصبعه لتستطيع الدخول على معلومات هاتفه النقال، بعدما تعرّف الجهاز على بصمته، لتكشف تورطه في علاقة عاطفية مع سيدة أخرى، وخيانة الزوج لها بما لا يدع مجالاً للشك، فانهالت عليه بالضرب.

وحاول طاقم الطائرة والمسافرون، إنقاذ الرجل “الخائن” من زوجته لكن دون جدوى، حيث استمرت في ضربه فاضطر قائد الطائرة بالتنسيق مع مركز مراقبة مطار محلي هندي تابع لمدينة شيناي، للهبوط اضطرارياً، مبرراً ذلك بعدم قدرته على السيطرة على الشجار، بسبب عدم استجابة الزوجة لمحاولات إسكاتها.

ولم يكمل الزوجان الرحلة إلى جزيرة بالي الإندونيسية، حيث أجبرت الزوجة وزوجها وابناهما على مغادرة #الطائرة في المدينة الهندية المذكورة.