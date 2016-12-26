خِلاسيِّة

عبدالله الجعيثن – جريدة الرياض

الخِلاسية المولودة من أبوين أبيض وأسود “فصيحة” ويطلق السودانيون عليها “شوكولاتا” و”نصف استواء” وفي الغالب تكون ساحرة اللون في صفاء سمْرَةِ المساء وضياء فضّةِ القمر..

و ذكر “الخلاسية” الشاعر السوداني المبدع محمد المكي، في قصيدته الرائعة “بعض الرحيق أنا والبرتقالة أنتِ”:

“الله يا خلاسية يا حانةً مفروشةً بالرمل يا مكحولةَ العينين

يا مجدولةً من شعر أغنيّة يا وردة باللون مسقيّه

بعض الرحيق أنا والبرتقالة أنت

يا مملوءة الساقين أطفالاً خلاسيين

يا بعض زنجيّه يا بعض عربيّة

من اشتَرَاكِ اشترى فوح القرنفل من أنفاس أمسية

أو السواحل من خصر الجزيرة

أو خصر الجزيرة من موج المحيط وأحضان الصباحيّة

من اشتراك اشترى للجرح غمداً وللأحزان مرثية

من اشتراك اشترى منى ومنك تواريخ البكاء وأجيال العبودية

من اشتراك اشترانى يا خلاسية

فهل أنا بائع وجهي وأقوالي أمام الله؟

فليسألوا عنكِ أفواف النخيل رأت

رملاً كرملك مغسولاً ومسقياً

وليسألوا عنك أحضان الخليج متى

ببعض حسنك أغرى الحلم حوريه

وليسألوا عنك أفواج الغزاة رأت

نطحاً كنطحك والأيام مهديه

**

هزّي إليك بجذع النبع واغتسلي

من حزن ماضيك في الرؤيا وفي الإصرار

هزّي اليك فأبراج القلاع تُفيق

النّحل طاف المراعي وأهداك السلام الرحيق

الشرق الأحمر والنعمى عليك إزار

نجري ويمشون للخلف حتى نكمل المشوار

طاف الكرى بعيون العاشقيك فعادوا منك بالأحلام

ما للعراجين تطْواح وليس لأطيار الخليج بغام

النبعُ أغفى وكلّ الكائنات نيام

إلا أنا والشّذى ورماح الحارسيك قيام.

البحر ساجٍ وتحفافُ النخيل غَزَلْ

وبركة القصر بالنيلوفر ازدحمت

والنحل أشبع كاسات الزهور قُبَلْ

وإنني الآن أزهى ما أكون وأصبى من صباي

ومكسياً من النور الجديد إزار

تأمليني فإن الجزر أوشك -إنى ذاهب-

ومع المدّ الجديد سآتي.. هل عرفتيني؟”

إنها ليست مجرد حبيبة.. إنها أفريقيا كلها