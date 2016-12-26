دراسة: الأجهزة اللوحية (آيباد) والحواسيب المحمولة تؤثر على يقظتك وتعبك في اليوم التالي

الجزيرة – وكالات:

كشفت دراسة أن استخدام أي من الأجهزة اللوحية (آيباد) والحواسيب المحمولة والهواتف الذكية في السرير، لا يجعل نومك أكثر صعوبة وحسب، وإنما يؤثر على يقظتك وتعبك في اليوم التالي أيضا.

وقدمت الدراسة التي أجراها مستشفى «برجهام آند مونز هوسبتل»، في مدينة بوسطن الأمريكية، نتائج مفصلة حول مقارنة مباشرة أجريت بين القراءة على جهاز ينبعث منه ضوء وقراءة كتاب مطبوع، والنتائج المترتبة على عملية النوم.

وأشارت الدراسة، إلى نتائج دراسات سابقة، كانت قد سلطت الضوء على الصلة بين استخدام الهاتف في ساعة متأخرة من اليوم، ونوعية النوم، موضحة أن قراءة كتاب مطبوع حقيقي أفضل لناحية تحفيز العقل قبل النوم.