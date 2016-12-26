دراسة .. الرضع يفهمون الكلمات من سن 6 أشهر

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ذكرت دراسة نشرت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، أن الأطفال يمكنهم التعرف على كلمات أكثر في مراحل مبكرة من العمر بداية من عمر سن 6 أشهر.وقالت الدكتورة إليكا بيرجيلسون، أستاذ مساعد في جامعة ديوك، بالولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن الأطفال يعرفون أشياء عن كيفية ارتباط الكلمات ببعضها البعض منذ الصغر، مضيفة أن هناك بعض الجوانب يمكن اتخاذها في عمليات القياس لبيئة الأطفال في منازلهم لتحديد المستوى المبكر من المعرفة لديهم، وهناك أيضًا متابعات واضحة لحالات الأطفال الذين من المحتمل أن يتعرضوا لخطر التأخر اللغوي أو العجز في الكلام.

ولجأ الباحثون إلى برنامج للتعقب لتحديد مدى إمكانية الأطفال نحو التمييز بين بعض الصور المتشابهة، إضافة إلى عرض صور أخرى لبعض الصور التي لا علاقة بينهما.

ووجدت النتائج أن معرفة الأطفال الرضع ترتبط بالفترة الزمنية التي استمعوا فيها إلى الأشخاص المحيطين بهم، ونصح الباحثون الآباء والأمهات أن يتحدثوا أكثر أمام أطفالهم لأنهم يستمعون ويتعلمون من كل ما يقولون، حتى لو لم يتضح ذلك.