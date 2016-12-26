دراسة تنصح الحوامل بتناول الأسماك

صحيفة الجزيرة أون لاين:

نصحت دراسة طبية حديثة، بتناول الأسماك خلال فترة الحمل، بخلاف الاعتقاد السابق بضرورة تجنبهن للأسماك خشية التعرض للتسمم الزئبقي، وذلك لتعزيز تنمية مهارات أطفالهن.وعكف باحثون سويديون في جامعة “ستوكهولم” على تحليل بيانات أكثر من 39.000 أم وطفل، تناولن المأكولات البحرية على مدار شهور الحمل، حيث استهلكن نحو 400 جرام من الأسماك الزيتية أسبوعيا، بينما يتوقعن مهارات أعلى في اللغة والاتصال لأطفالهن.. وحصل الباحثون على عينات دم من مجموعة صغيرة من النساء في الأسبوع 17 من الحمل.

وأشارت المتابعة إلى أن الحوامل اللاتي تناولن 400 جرام من الأسماك أسبوعيا، تمتع أطفالهن بقدرات إدراكية وكفاءة في التواصل مع الآخرين بصورة كبيرة، فضلا عن القدرات اللغوية ومهارات الكلام، مقارنة بالأطفال الذين لم تتناول أمهاتهم خلال فترة الحمل لكميات مناسبة من الأسماك.