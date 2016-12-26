دراسة: عشاق نشر صور طعامهم عبر مواقع التواصل يستمتعون بطعامهم

صحيفة الجزيرة:

دراسة حديثة تم نشرها مؤخراً عبر جريدة Journal of Consumer Marketing، تبيِّن أن عشاق نشر صور طعامهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يستمتعون بطعامهم أكثر من الأشخاص الذين لا يفعلون المثل!

وتوضح الدراسة أن تصوير الطعام والاحتفال به بهذه الطريقة يجعل طعمه أفضل، وذلك لأن تأجيل تناول الطعام لدقائق معدودة يجعل حواسك في حالة ترقب حتى تقوم بتناوله بالفعل.

ورغم ذلك، فإن هناك دراسة أخرى قام بها باحثون كنديون أواخر عام 2013، توصلت إلى أن تصوير الطعام يعكس أمراضاً نفسية يمر بها من يقومون بهذا الفعل!