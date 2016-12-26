دليل علمي جديد.. “جماجم” تأثرت بالتغير المناخي

دبي ـ العربية.نت

أظهرت دراسة حديثة أن الاحترار المناخي يؤدي إلى تغير في شكل جماجم أحد الحيوانات، ودفع أنواعاً منها للهجرة شمالاً حيث الشتاء صار أكثر اعتدالاً.

وقالت عالمة الأحياء فيرجيني ميليين في هذه الدراسة التي أعدّها باحثون في جامعة “ماكغيل” الكندية “الشتاء الأكثر اعتدالاً هو السبب في هذه التغيرات في الشكل والتي طرأت على نوعين من الفئران في كيبيك في السنوات الخمسين الماضية، في مثال نموذجي على أثر التغير المناخي على هذه الحيوانات الثديية الصغيرة”.

وركّزت الدراسة على نوعين من الفئران التي تعيش في المناطق الشرقية من أميركا الشمالية، وهي فئران سلفستر والفئران ذات القوائم البيضاء.

ومع ميل الشتاء أكثر فأكثر إلى الاعتدال، باتت #الفئران ذات القوائم البيضاء تهاجر شمالاً “بوتيرة 11 كيلومتراً في السنة”، وفقاً للدراسة.

ومع أن نظرية التطوّر تشير إلى أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تغيرات لدى الحيوانات، إلا أن العلماء لم يكن بحوزتهم قبل الآن سوى قليل من المؤشرات على ذلك، وفقاً للباحثة.

ومع مراقبة معطيات جمعت على مدى عشر سنوات، وتحليل عينات محفوظة منذ العام 1950، توصل الباحثون إلى أن تغيراً في شكل #الجمجمة طرأ على هذين النوعين من الفئران مع مرور الزمن.

وتتشابه التغيرات بين النوعين، لكنها أوضح لدى الفئران ذات القوائم البيضاء، وقد أصبح شكل الجمجمة بين النوعين مختلفا.

ومن التغيرات الملاحظة تراجع في أضراس الفك يرجّح أن يكون سببه تغير النمط الغذائي بسبب #التغير_المناخيإضافة إلى التنافس على الغذاء.