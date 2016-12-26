ذهب لإيداع مليون دولار بالبنك فكُشف أنه تاجر مخدرات

العربية.نت – عماد البليك

قالت السلطات في #ولاية_أيوا الأميركية، إن رجلا كان قد أقدم على #إيداع_مبلغ مليون دولار في البنك، تم توجيه #اتهام إليه بحيازة #المخدرات .

وذكرت #شكوى_جنائية أن ضباط الشرطة في مدينة سيوكس، استدعوا إلى فرع لأحد البنوك، للتحقيق مع رجل حاول إيداع شيك بالمبلغ في حسابه البنكي.

وقد سأل ضباط الشرطة الرجل واسمه دينيس ستريكلاند ويبلغ من العمر 33 عاما، إن كان لديه مشاريع يديرها بشكل قانوني أو لديه فواتير تثبت طبيعة عمله.

وفي تلك اللحظات أثناء استجواب الرجل، سقط منه كيس كان يحمله لتقع منه حبوب الميثامفيتامين أو الميث، وهو منشط ذات تأثير عقلي.

ومن خلال ذلك والتحقق في الأمر تم التوصل إلى أن الرجل يعمل في #تجارة_المخدرات.

وتقول وزارة الخزانة الأميركية إنها لم تستخرج فاتورة بقيمة مليون دولار باسم هذا الرجل.

وأوضحت سجلات محكمة ولاية أيوا أن ستريكلاند من المقرر أن يعرض على المحكمة في 14 أغسطس / آب.

ولم يقم محاميه بالرد على مكالمة يوم الثلاثاء من وكالة أسوشييتد برس للاستفسار حول القضية.