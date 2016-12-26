رئيس إسرائيل بـ”الكوفية الفلسطينية” يثير عاصفة بتل أبيب

دبي – العربية.نت

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس الاثنين، فتح تحقيق بعد أن ظهرت صورة للرئيس الإسرائيلي ” #روبوتين_ريفيلين ” وهو يرتدي #الكوفية_الفلسطينية وسط غضب على قراره رفض طلب العفو عن #جندي #قتل #فلسطيني أعزل بدم بارد، حسب ما ذكر موقع “دي الناشيونال”.

وكان “ريفيلين” نشر يوم الأحد الماضي صورة له على صفحته في “فيسبوك” مرتدياً كوفية فلسطينية، وجاء ذلك تزامناً مع رفضه منح العفو الرئاسي للجندي “إيلور عزاريا”، الذي كان أطلق النار على فلسطيني أعزل في مارس 2016 فأرداه قتيلا.

وبهذا تعرض #الرئيس_الإسرائيلي إلى حملة واسعة النطاق من قبل المتطرفين اليهود واليمين الإسرائيلي، حيث وصفه البعض بـ”النازي”، وقال البعض الآخر إنه “يمثل عرب إسرائيل والشيوعيين فقط” إلا أن أغلبية الإسرائيليين المعتدلين والمنتمين إلى حركة السلام أشادوا بتصرف الرئيس، معتبرين ما قام به يرمز إلى المحبة والسلام ويزيل الحدود بين العرب واليهود في إسرائيل.

وتعرض “روبوتين ريفيلين” إلى انتقاد وزيري الدفاع والثقافة إلا أن وزير الدفاع السابق “إيهود باراك” أعلن عن دعمه للرئيس.