رئيس الحياة الفطرية يعرب عن استيائه باصطياد الطيور المهاجرة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أعرب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، عن استيائه البالغ من التجاوزات والمخالفات المعنية باصطياد الطيور المهاجرة عبر أراضي المملكة، والتباهي بذلك من خلال نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وشدد أن الأنظمة والقوانين تمنع منعاً باتاً اصطياد الطيور المهاجرة لأسباب صحية وبيئية، وأن الهيئة السعودية للحياة الفطرية والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ستقومان بكامل الإجراءات النظامية حيال تلك التجاوزات الصريحة، وكذلك إعداد الحملات التعريفية بخطورة ظاهرة الاصطياد الجائر للطيور المهاجرة على التنوع الأحيائي والبيئي في المملكة.