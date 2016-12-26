رئيس زيمبابوي الجديد يغازل موغابي.. يوم ميلاده عطلة

العربية نت – هراري – أسوشيتدبرس

نشر القرار في مذكرة حكومية، الجمعة، وهو يوم تنصيب الرئيس، إيمرسون منانغاغوا، الذي أقاله موغابي من منصبه كنائب له في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ولكنه عاد إلى #زيمبابوي بعد استيلاء الجيش على السلطة.

وكان معظم الزيمبابويين سعداء عندما استقال موغابي يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني بعد حوالي 4 عقود من الحكم. وفي حين اعترف منانغاغوا بالأخطاء السابقة خلال حكم موغابي إلا أنه وصف الرئيس السابق بأنه معلم، واستمر مسؤولو الحزب الحاكم في الإشادة بدور موغابي السابق في تطور البلاد.

وبدأت الحملة الرامية إلى جعل عيد ميلاد موغابي، البالغ من العمر 93 عام، عطلة وطنية خلال حكمه. وفي أغسطس/آب أعلنت الحكومة عن الموافقة على الأمر بعد أشهر من ضغط من أعضاء برابطة الشباب في الحزب الحاكم.