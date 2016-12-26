رائحة الطعام قد تؤدي إلى زيادة الوزن

صحيفة الجزيرة – كاليفورنيا – العمانية:

توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية إلى أن رائحة الطعام قد تؤدي إلى مزيد من زيادة الوزن.

وأجريت الدراسة على نوعين من الفئران تمت عرقلة الشعور بالرائحة لدى الأولى من خلال استخدام فيروس لقتل الخلايا العصبية الشمية بينما تركت الأخرى بحاسة الشم الطبيعية. وأظهرت النتائج أن الفئران التي لديها حاسة الشم طبيعية شهدت زيادة في معدل الدهون بالجسم بينما الفئران التي لا يمكنها شم الرائحة فقدت جزءًا من الوزن أو بقيت في الحجم العادي. كما أظهرت أن الفئران بدون حاسة الشم أكلت أقل من غيرها قليلاً لأنه لا يمكن لها أن تتمتع تمامًا بوجبة طعام دون الشعور بالرائحة.