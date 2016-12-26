رجاء تمهل.. ليست كل الصور “السيلفي” حقيقية!

العربية.نت

التقاط الصور “السيلفي” ربما أصبح أهم شيء في حياة الكثيرين منا هذه الأيام، لدرجة أننا قد نضيع اللحظات السعيدة التي نمر بها وبدلاً من أن نعيشها بكل مشاعرنا وأحاسيسنا، تجدنا نهتم أكثر بتجهيز الهاتف المحمول وإعداد الكاميرا لالتقاط الصورة “السيلفي”، لنسارع ونشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي.. وطبعاً الهدف الأساسي هو جمع أكبر عدد من الإعجابات والتعليقات.

ومع ذلك احذر! ليست كل الصور “السيلفي” التي تراها على مواقع التواصل حقيقية!

فقد نشر طيار بعض الصور “السيلفي” الخاصة به وهو متدل خارج قمرة القيادة، بينما يظهر خلفه بعض المناظر الساحرة كنخلة جميرا في دبي، أو السحب ناصعة البياض، أو منظر ساحر لمدينة نيويورك.. إلا أن نظاراته الشمسية فضحته في إحدى هذه الصور التي نشرها على “انستغرام” ولاقت الآلاف من الإعجابات، من خلال حسابه Pilotganso، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ففي إحدى الصور بينما يتدلى الطيار الشاب غانسو بجسده خارج قمرة القيادة ومن خلفه منظر ساحر للبحر، عكست نظاراته الشمسية مدرج الطائرة، ففضحته وتبين أن الصور كلها مركبة (photoshop). وفي تدوينة أخيرة له، اعترف أن الصور جميعها مزيفة.

ألم أخبرك؟ لا تصدق كل الصور “السيلفي” التي تراها!

بين السحاب

فوق نيويورك

منظر ساحر للبحر والنظارات فضحته