رسام غير متوقع لهذه اللوحة ذات السعر المرتفع

دبي – العربية.نت

من المعروف أن الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش تحول إلى فن الرسم كهواية بعد أن ترك منصبه. فهل سيسير الرئيس دونالد ترمب على خطى سلفه، متشجعاً على ذلك ببيع لوحة رسمها لمبنى إمباير ستيت في نيويورك مقابل 16 ألف دولار؟

وليست هذه المرة الأولى التي تباع فيها لوحة رسمها ترمب بمبلغ كبير: ففي عام 2005 باع لوحة لأفق مدينة نيويورك وفي الوسط منه مبنى برج ترمب بأكثر من 29 ألف دولار في تموز/يوليو الماضي.

وقالت دار جوليانز أوكشنز للمزادات إن أحدث لوحة لترمب بيعت الأسبوع الماضي في لوس أنجلوس لمطور عقاري آخر بارز في نيويورك هو إيلي هيرشفيلد.

ويعود تاريخ اللوحة التي تحمل توقيع ترمب إلى عام 1995 عندما امتلك حصة في مبنى إمباير ستيت الشهير المكون من 102 طابق في وسط حي #مانهاتن.

واتهم ترمب شاغلي العقار بالسماح للفئران بالانتشار في ناطحة السحاب، وأقام دعوى قضائية لم تكلل بالنجاح في محاولة لطردهم. وباع لاحقاً حصته في المبنى في عام 2002.

ورسم #ترمب ناطحة السحاب في منتجع مار ألاجو الخاص به في فلوريدا لصالح مزاد خيري حيث بيعت اللوحة بأقل من 100 دولار.

واحتفظ المشتري الأصلي، الذي لم تكشف دار المزادات عن اسمه، باللوحة إلى الآن.

واشترى هيرشفيلد، الذي تمتلك شركته مساحة تجارية تزيد عن مليون قدم مربعة وأكثر من ألف وحدة سكنية، لوحة بالقلم الرصاص لبرج ترمب رسمها آندي وارهول في عام 1981.

وقال هيرشفيلد في بيان “عملا وارهول وترمب تصوران فريدان ومهمان لمدينة #نيويورك وسيشكلان إضافتين لمجموعة هيرشفيلد الفنية”‭.

وسبق أن تشارك هيرشفيلد وترمب في مشروعات مختلفة للتطوير العقاري، من بينها الأبراج السكنية الكبيرة التي تعرف باسم ترمب بليس على نهر هدسون على الجانب الغربي لمانهاتن.