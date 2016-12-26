رسومات «جبل سُوَاج» الثمودية تُبهر زوّار الرس

وللجبل عدة أسماء أخذت مما حوله مثل [سواج التناءة] لوقوعها أسفل الجبل [سواج الحمى] أي حمى ضرية، و[سواج طخفة] وهو جبل كبير مشهور يقع مجاوراً لسواج من الجهة الجنوبية الغربية و[سواج الخيل] حيث جعله الخليفة عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – مقراً لخيل الصدقة، ونسب للشيخ حمد الجاسر – رحمه الله – عن أصل التسمية القول : إن سواجاً هذا كان من خيالات حمى ضرية أي من حدوده.

وجبل سواج يرتفع عن مستوى سطح البحر 1254م، ويقع بين خطي عرض “42.85 11 25” وطول “00 16 43″، ويحد الجبل من الجهة الشمالية: جبلا النايع والنويع، وجبال المداري ومن الجنوب: جبل لعيبية، وجبل جضالا، وبئر وريك، ومن الشرق: قرية الشبيكية، وقرية الروضتين، وجبل المصعوكة، ومن الغرب: هجرة فياضة، ونفود الفنيدة، وأبرق العمّالة.

ويمر بجانب “جبل سواج” بعض الأودية والشعاب منها من الشمال: شعيب فياضة، وشعيب النويع، ومن الجنوب شعيب مبهل المشهور، ومن الشرق: شعيب مباري، وشعيب مديسيس، وشعيب أبو نخلة، ومن الغرب: شعيب فياضة، وشعيب مبهل.

ويمر طريق حاج البصرة إلى مكة المكرمة أسفل الجهة الجنوبية الشرقية من جبل سواج، ويوجد متعشى هناك للحجاج يسمى [متعشى الرائغة] بينه وبين جبل الدوديات.

وللحديث عن ذلك الجيل، التقت “واس” بالكاتب والباحث التاريخي بمحافظة الرس مؤلف كتاب (معجم جبال القصيم) عبدالله بن صالح العقيل الذي أوضح أن العديد من المراجع التاريخية تحدثت عن هذا الجبل، وقدمت تعريفًا وافيًا عنه، كما ذكره الجعدي في شعره حينما قال: دعاهم صوت قرة من سواج.. فجنبي طخفة فإلى لواها.