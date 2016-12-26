رصد إشارات غامضة من عمق كوكب الأرض

صحيفة الجزيرة أون لاين:

رصد العلماء إشارات غامضة قادمة من أعماق الأرض، وحتى الآن لم يتمكنوا من معرفة مصدرها، ومن المعروف منذ زمن طويل أن الأرض تولد باستمرار إشارة ذبذبة منخفضة التردد، وكانت أول محاولة للكشف عن هذه الإشارات في عام 1959، وفى عام 1998 تم إثبات حقيقة وجودها.

وتمكن الباحثون حديثا من تسجيل بعض الإشارات الغريبة من نوعها للمرة الأولى باستخدام أدوات الزلازل الموجودة في قاع المحيط، حيث جمع الباحثون أولا البيانات التي رصدتها 57 محطة لقياس الزلازل في المحيط الهندي، والتي تقع شرق مدغشقر، بين عامي 2012 و2013.

ثم قاموا بتطبيق مجموعة من التقنيات لإزالة التداخل من موجات إنفراغرافيتى المحيطية والتيارات وأوجه الخلل الإلكتروني وتصحيح الإشارة الناتجة عن أي زلازل، وفى النهاية كانوا قادرين على تحديد الإشارات النابعة من عمق الأرض.

جدير بالذكر أن هذه الاهتزازات لا يمكن سماعها من قبل البشر لأنها أقل 10،000 مرة من قدرة السمع بالأذن البشرية، والتي تبلغ 20 هيرتز، ويأمل فريق البحث الذي تقوده “مارثا دين” في معهد باريس لفيزياء الأرض أن توفر البيانات الجديدة أدلة على مصدر الإشارات.