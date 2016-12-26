«روتا فايروس» يتربص بالأطفال صيفاً

جريدة الرياض – محمد الغنامي

كشف استشاري الأطفال رئيس قسم طب الأطفال العام في مدينة الملك فهد الطبية د. خالد الدعجم، عن انتشار النزلات المعوية في فصل الصيف والتي يصاحبها عادة إسهال شديد، أوتقيئ أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو جميعهم معاً.

وأرجع انتشار هذه النزلات بسبب الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية في هذا الموسم، مشيراً إلى أنها الأكثر شيوعا وخصوصا مايسمى “روتا فايرس” حيث أنها تبيت في جسم الطفل من 3 – 6 أيام.

وحول منع العدوى من هذه الفيروسات شدد د. الدعجم على غسل يدين الوالدين أو المرافقين وغسل منطقة الإسهال للأطفال لمنع انتقال الأعراض لبقية الأطفال القريبين من المصاب، مؤكدا على الأهالي في مراقبة الطفل جيدا كي لايصاب بالجفاف من فقدان السوائل بسبب أعراض الاسهال أو التقيئ، ناصحاً بتعويض الأطفال المصابين بالكثير من السوائل، منبها على عدم إعطائهم الأكل المحتوي على نسبة عالية من السكريات لأنها ستضاعف أعراض المرض وتؤخر من الشفاء.

وعن التغذية المناسبة للطفل المصاب فضّل إعطائهم بعض النوعية الخاصة من الأكل والشرب كالزبادي الأبيض الغير محلى والموز والشاهي الأسود من غير سكر والرز الأبيض والتوست الأبيض، إضافة إلى تزويدهم بمحلول الجفاف بأي كمية، وخافض للحرارة مع وقياس درجة الحرارة باستمرار.

وأضاف د. الدعجم، “ليس هناك حاجة للذهاب للمستشفى إلا في بعض الحالات مثلا: عدم الاستجابة لأكل أي شي عن طريق الفم، إذا كانت الحرارة شديدة ولم تستجيب الخافض، إذا صاحب الإسهال جفاف شديد وفقدان الوعي أو وجود دم في البراز، إذا كان هناك تشجنات أو حركات لا إرادية للطفل”.