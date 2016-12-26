روح الاتحاد تعيده إلى منصات الذهب

دخل مدرب الاتحاد سييرا اللقاء بتغييرات عدة عن آخر مواجهة بتواجد عمار الدحيم في متوسط الدفاع إلى جانب بدر النخلي وعودة عدنان فلاته إلى مركز الأيسر مع وجود جمال باجندوح في محور الارتكاز بحثاً عن التوازن وحماية خط دفاعه، فيما قابله مدرب الأهلي جروس باشراك محور الارتكاز وليد باخشوين للمرة الأولى منذ عودته من الإصابة بعد غياب طويل ومشاركة علي عواجي في الجناح الأيسر بدلاً من سلمان المؤشر.

منذ أن أطلق حكم المباراة صافرة البداية وضحت الرغبة الاتحادية في السيطرة على المباراة بفضل التحركات المميزة والأفضلية التامة لخماسي خط الوسط الأصفر جمال باجندوح وفيلانوفا ومحمود كهربا وفهد المولد وفهد الأنصاري.

وقبل أن تنقضي الدقائق العشر الأولى كان الاتحاديون على موعد مع التهديد لمرمى الأهلي عبر المهاجم أحمد العكايشي الذي تلاعب بقلبي دفاع الأهلي محمد أمان ومحمد آل فتيل وأرسل تسديدة قوية ارتدت من القائم الأيسر لمرمى أحمد الرحيلي (6).

مجدداً حاول العكايشي بعد أن تلقى تمريرة مميزة من فهد المولد ليجد نفسه مواجهاً للمرمى إلا أن تسديدته اعتلت العارضة (12)

وواصل الفريق الاتحادي بسط نفوذه على اللقاء وسط غياب تام للاعبي الأهلي توهان كبير خصيصاً في خط الوسط الذي لم يفلح تيسير الجاسم ووليد باخشوين في منع وسط الاتحاد من تغذية خط الهجوم بالكرات الخطرة أمام المرمى.

العكايشي يفتتح التسجيل

ومن إحدى الهجمات الاتحادية انطلق الظهير الأيسر عوض خريص وارسل كرة عرضية رائعة للمهاجم أحمد العكايشي الذي وضعها بقدمه داخل الشباك مسجلاً الهدف الاتحادي الأول (28)، حاول الأهلاويون بعد هذا الهدف الخروج من مناطقهم ومجابهة الاتحاد في الوصول إلى المرمى وسنحت فرصتين أمام عبد الفتاح عسيري لم يوفق في تحويل إلى أهداف.

كهربا يضاعف النتيجة

ومن مرتدة اتحادية مثالية بدأها فيلانوفا إلى المنطلق أحمد العكايشي على الناحية اليسرى لدفاعات الأهلي الذي بدوره تلاعب بمدافعي الأهلي وارسل الكرة إلى محمود كهربا الذي وضعها بطريقة رائعة داخل الشباك مسجلاً الهدف الثاني (38)، وعاد لاعبو الأهلي من غرفة تبديل الملابس مع بداية الشوط الثاني بشكل أفضل ومحاولات هجومية مستمرة بحثاً عن تسجيل الهدف الأول، وطالب الأهلاويون بركلة جزاء بعد اعاقة فيتفازيدس داخل منطقة الجزاء إلا أن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب.

وتدخل مدرب الأهلي جروس ليجري تبديله الأول باشراك سلمان المؤشر بدلا من علي عواجي.

وسنحت فرص عدة أمام عمر السومة وفيتفا والمؤشر ولكن كانت الرعونة أمام المرمى حاضرة، فيما تراجع لاعبو الاتحاد للحفاظ على تقدمهم بهدفين معتمدين على الكرات الطويلة لكهربا والمولد وعكايشي، وكاد كهربا والعكايشي أن يسجل الهدف الثالث في عدة فرص سنحت لهم أمام المرمى.

وزادت مصاعب جروس بعد أن اضطر لإجراء تبديل بخروج محمد أمان للإصابة ومشاركة سعيد الربيعي.

السومة يقلص الفارق

وبعد محاولات أهلاوية حثيثية قدم فيتفا تمريرة رائعة للسومة أمام المرمى الذي لم يتوان في هز شباك الاتحاد مقلصاً الفرق (72).

السومة يعادل النتيجة

خمس دقائق فقط كانت كافية للأهلاويين حتى يعادلوا النتيجة بعد أن تحصلوا على ركلة جزاء عقب إعاقة فيتفا داخل منطقة الجزاء تقدم لها السومة ووضعها داخل الشباك مسجلاً هدف التعادل (77).

المولد يحسم الديربي

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة تحصل الاتحاد على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى لدفاعات الأهلي تقدم لها فهد المولد الذي غالط حارس الأهلي ودفاعاته ووضعها رائعة داخل الشباك مسجلاً هدف الفوز الاتحادي (90).