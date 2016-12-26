روسيا تنتج أسرع مقاتلة اعتراضية في العالم

صحيفة الجزيرة أون لاين:

كشف قائد القوات الجوية الروسية السابق رئيس لجنة الأمن للدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي حاليًا “مجلس الشيوخ”، فيكتور بونداريف، عن تطوير وإنتاج أسرع طائرة مقاتلة اعتراضية في العالم وهي الجيل الجديد من طراز (ميغ 41).

وقال بونداريف – في مقابلة: “نسعى لتطوير وإنتاج مقاتلة روسية جديدة واعدة من طراز (ميغ 41) لتصبح أسرع مقاتلة اعتراضية في العالم، حيث يصل مدى اعتراضها للطائرات والأسلحة المختلفة إلى 1500 كم إضافة إلى أنها ستكون قادرة على التعامل مع صواريخ أسرع من الصوت”.

وأعلن البرلماني الروسي أن بلاده تطور أيضا صواريخ جو – جو من طراز (R-37) فضلا عن قذائف قتالية جديدة.

يذكر أن المقاتلة الاعتراضية (ميغ 41) ستحل محل المقاتلة الاعتراضية (ميغ 31) في الخدمة.