رياضي يموت سحقاً تحت آلة التمارين

العربية.نت – عماد البليك

لقي رجل مدمن على تمارين #اللياقة_البدنية حتفه بمنزله، تحت آلة وزنها حوالي 100 كلغم، عندما كان يؤدي تمارينه المعتادة في البيت.

وتم العثور على ستيفن بيكر، البالغ من العمر 56 عاماً، من قبل الأصدقاء في صالة #الألعاب_الرياضية في مرآبه المنزلي، وهو مسحوق تحت آلة “بنش برس”، في حادثة غريبة، كما أشارت الصحافة.

وتمخض تحقيق عن أن الرجل توفي بعد أن سحق حلقه وتعرض لنوبة قلبية قاتلة إثر الضغط على عنقه بعنف، من قبل الآلة التي هوت عليه بكامل ثقلها، وهو يحاول رفعها.

وتشير التقارير إلى أن الرجل كان متمكناً من رفع الأثقال إلى وقت قريب، وبهذا فإن سقوط الحمل عليه هذه المرة ما أدى لوفاته يعتبر مفاجئاً، وفق أصدقائه.

وقد أشاد به زملاؤه وقالوا إنه كان رجلاً لطيفاً، وعلى رأسهم شريكه في التدريب عبدالله بودانية البالغ من العمر 48 عاماً، والذي عثر على الجثة.

وقال بودانية: “لقد عرفته لمدة 15 عاماً، وكان قليل الإدمان على الصالات الرياضية، وكنا مجموعة أصدقاء نذهب لصالات مختلفة ثم نلتقي للمنافسة بيننا”.

وأضاف صديقه: “لا أريد أن أتحدث عن هذا اليوم الصادم.. ولكن سأكتفي بالقول إنه كان شخصاً يشعرك بالحديث معه إذا كان لديك مشكلة ما، بالرضا الكامل عن نفسك”.

وذكر أنه بالإضافة إلى علاقاته الاجتماعية وحبه لرفع #الأثقال فهو أيضا كاتب، وقد أنهى مؤخراً كتاباً له، يأمل ابنه في نشره.