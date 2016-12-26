زراعة عين اصطناعية وعظام الوجه لشاب في مدينة (فهد الطبية)

صحيفة الجزيرة أون لاين:

تمكن فريق جراحة الوجه والفكين في مدينة الملك فهد الطبية، من زراعة عين اصطناعية وترميم عظام الوجه لمريض في العقد الثاني من عمره، في عملية معقدة تكمن في إعادة ترميم عظام محجر العين وعظام الوجنة وعمل زراعات خاصة في العظام المزروعة حول محجز العين في الجزء الأيسر من الوجه.وكان المريض قد تعرض لحادثه أفقدته عينه اليسرى وجزء من عظام الوجه والفكين، وعملت له جراحة عادية لغلق محجر العين بصفائح معدنية تثبت بقايا العظم وطبقة جلدية لتغطية مكان العين.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية وتحليل الأشعة للعملية السابقة، شكل فريق طبي عمد إلى ترميم عظام الوجه والفك عن طريق أخذ عظام من الجمجمة وتشكيلها في موقع التعويض ومن ثم ترميم محجر العين اليسرى ليتمكن الفريق بعدها من عمل زراعات خاصة تماثل زراعة الأسنان ولكن مختصة في تثبيت العيون في عظام العين الجديدة لاستخدامها في تثبيت العين الاصطناعية، مما ساعد فريق تعويضات الوجه والفكين من عمل عين اصطناعية مع السيليكون تثبت بقطع معدنية مخصصة في زراعة العين.

يذكر أن هذا النوع من العمليات بالغ التعقيد, حيث تحتاج إلى إمكانات بشرية مؤهلة وعدة مراحل للوصول إلى النتيجة المطلوبة ويحتاج جراحين متخصصين في هذا النوع من العمليات.