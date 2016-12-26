زعيم عصابة الإتجار بالمخدرات (إل تشابو) يمثل أمام محكمة في نيويورك

صحيفة الجزيرة أون لاين:

تعقد جلسة استماع تمهيدية اليوم الاثنين، في محكمة جزئية أمريكية في نيويورك، تبحث خلالها ما إذا كان زعيم عصابة الإتجار المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان (إل تشابو) قد تم تسليمه بشكل قانوني للولايات المتحدة.ويواجه جوزمان، زعيم عصابة (سينالوا) إحدى عصابات الجريمة المنظمة، الذي تم تسليمه إلى نيويورك في يناير الماضي قائمة طويلة من التهم في الولايات المتحدة، من بينها الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وحيازة الأسلحة والقتل. وكجزء من اتفاق التسليم، قالت الحكومة الأمريكية إنها لن توقع على جوزمان عقوبة الإعدام، وهي عقوبة محظورة في المكسيك.

ولكن وفقاً للمحامين المدافعين عن جوزمان، فإن السلطات المكسيكية وافقت على تسليمه إلى تكساس أو كاليفورنيا فقط.

وقال المحامون إنه نظراً لعدم إحالة جوزمان لأي من الولايتين، فلابد من إسقاط التهم ضده.

ومن ناحيتها، قالت وزارة الخارجية المكسيكية في وقت التسليم في 19 يناير إن الإحالة تمت بعد تعديل الولايات المتحدة لطلب التسليم الذي صدر في البداية عن محاكم في تكساس وكاليفورنيا.

وجرى تسلم جوزمان من سجن محاط بأقصى درجات الحراسة في المكسيك ونقله مباشرة إلى نيويورك. وكان جوزمان يقضي في المكسيك حكما بالسجن 20 سنة، وينتظر أحكاماً ضده في عشر قضايا. ويواجه جوزمان أيضاً تهماً في ولايات إلينوي وأريزونا وفلوريدا.

وكان جوزمان، المحتجز في سجن انفرادي في مانهاتن، ومثله حتى الآن محامون معينون من قبل الحكومة، قد قام بتوكيل أربعة محامين الأسبوع الماضي استعداداً للمحاكمة المقررة في العام المقبل. ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة في أبريل 2018.