زوجان روسيان “يلتهمان” البشر .. وصور الأشلاء تفضحهما

دبي- العربية.نت

أوقفت السلطات الروسية زوجين يشتبه في أنهما قتلا سيدة وأكلاها. ويبدو أن الصور التي التقطاها وتظهر فيها أشلاء جثة مقطّعة فضحتهما، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وفي التفاصيل، أنه في مطلع أيلول/سبتمبر وقعت مشادّة بين رجل في الخامسة والثلاثين وزوجته مع سيدة التقيا بها، فقتلها وقطّع جثتها، بحسب ما جاء في بيان صادر، السبت، عن لجنة التحقيق، وهي الهيئة المكلّفة بالقضايا الكبرى في روسيا.

والتقط الرجل صورا بكاميرا هاتفه النقّال تظهر فيها الجثة المقطّعة لضحيته. وبعد ثلاثة أيام، عثر عمّال على الهاتف فأبلغوا الشرطة، وفقا للمصدر نفسه.

كما عثرت الشرطة في بيت الزوجين على “أشلاء من الجثة موضوعة في ماء مملّح” وعلى طعام ولحم “مجهول الأصل” يعمل خبراء على تحديد ما إذا كان لحما بشريا، بحسب البيان.

أما الطامة الكبرى، فما نقلته وسائل إعلام روسية بأن الزوجين يأكلان لحوم البشر منذ مدة، وأنهما مسؤولان عن عدد من جرائم القتل. لا بل إن الرجل المدعو ديميتري بشكاييف اعترف لدى التحقيق معه بأنه بدأ باكل لحوم البشر منذ العام . 1999

وقد عثرت الشرطة على صورة رأس موضوع في طبق محاط بالليمون، وتعود فعلاً للعام 1999.

كما عثرت على 7 رزم من اللحوم البشرية في ثلاجة الزوجين، بالإضافة إلى “جلود” مسوخة من أجساد بشرية.