«سار»: خلل إلكتروني يوقف قطار «القصيم – الرياض»

«الجزيرة» – المحليات:

أوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، أن سبب توقف قطار الركاب بين القصيم والرياض، حدوث خلل إلكتروني مفاجئ بمولد الطاقة المشغلة للقطار.

وقالت الشركة في بيان لها: إنه عند حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس الأول وأثناء سير رحلة قطار ركاب منتظمة بين القصيم والرياض، حدث خلل إلكتروني مفاجئ بمولد الطاقة المشغلة للقطار مما أدى إلى توقفه»، مشيرة إلى أنه فور تلقي مركز عمليات سار بلاغ قائد القطار تم تفعيل خطة الطوارئ المتمثلة في تشغيل قطار الركاب الاحتياطي لنقل الركاب؛ وتم نقل جميع الركاب ولله الحمد، ولم يتأثر أي من الركاب الذين كانوا على القطار.

وقدمت الشركة اعتذارها الشديد لعملائها لهذه الواقعة، مؤكدة أنها باشرت التحقيقات الفنية في حينه للوقوف على الأسباب الفعلية لهذا الخلل الإلكتروني.